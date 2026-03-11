В Кобрине перезахоронили останки 12 жертв геноцида белорусского народа

В Кобрине перезахоронили останки 12 мирных жителей - жертв нацистского геноцида времен Великой Отечественной войны.

Останки обнаружили в лесу у деревни Запруды. Местные жители всегда помнили о трагедии, и в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа прокуроры официально подтвердили факт расстрела.

В апреле 2025 года поисковики 52-го отдельного специализированного батальона вскрыли два захоронения. Среди них был и ребенок, который, по данным, служил связным у партизан.

Сергей Мешечко, прокурор Кобринского района:

"Достоверно установлено, что на сохранившихся костных останках черепа имелись отверстия, свидетельствующие о том, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Это подтверждает показания местных жителей о том, что в указанном месте расстреливались мирные граждане".