В Кобрине перезахоронили останки 12 жертв геноцида белорусского народа
В Кобрине перезахоронили останки 12 мирных жителей - жертв нацистского геноцида времен Великой Отечественной войны.
Останки обнаружили в лесу у деревни Запруды. Местные жители всегда помнили о трагедии, и в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа прокуроры официально подтвердили факт расстрела.
В апреле 2025 года поисковики 52-го отдельного специализированного батальона вскрыли два захоронения. Среди них был и ребенок, который, по данным, служил связным у партизан.
Сергей Мешечко, прокурор Кобринского района:
"Достоверно установлено, что на сохранившихся костных останках черепа имелись отверстия, свидетельствующие о том, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Это подтверждает показания местных жителей о том, что в указанном месте расстреливались мирные граждане".
Погибших перезахоронили у Братской могилы в Кобрине. Всего на Брестчине найдено более 40 ранее неизвестных мест массовых убийств мирных граждан.