В Латвии пытаются запретить туристические поездки в Беларусь и Россию - что думают путешественники?

Эффективно работающая экономика - это то, что раздражает западных соседей, и то, на что там - в своих евросадах - принято закрывать глаза. На все готов ответ - Россия виновата во всех бедах.

Но тренд ломается. И без этой оголтелой русофобии, которая продавалась десятилетиями, всадников Апокалипсиса могут попросту снести. Европейцы уже активно задают вопросы, но в ответ получают все новые палки в колеса.

Некоторые европейские государства и вовсе придерживаются политики разрыва связей между народами. К примеру, одна из ближайших наших соседок - Латвия. Каких только попыток ни предпринимали власти, чтобы не пускать в Беларусь своих людей: начиная от запугиваний до установки блок-поста, но, несмотря на это, Беларусь остается привлекательным направлением.

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Сейчас власти Латвии предпринимают попытку запретить туристические поездки в Беларусь и Россию. Планируется, что меры будут распространяться на всех поставщиков туруслуг, зарегистрированных в стране. Чем это может обернуться для фирм прибалтийского государства? И как возможные нововведения воспринимают те, кто привык к белорусскому гостеприимству.

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Отзывы латышей о Беларуси из TikTok:

"Город очень красивый, мне очень понравилось, сходили в торговый центр. Я кое-что купила. Купили экскурсию, прокатились на ретро-автобусе".

"Это когда-то кричали, что если мы в ЕС войдем, то у нас будет 100 сортов колбасы. Вот 100 сортов я реально вижу только здесь, в Беларуси".

"Очень крутое место. Всем советую приехать в Беларусь, посмотреть Минск. Очень круто".

Это реальные отзывы гостей из Прибалтики в виртуальном пространстве. Люди искренне делятся впечатлениями о Беларуси. Кто-то приезжает на экскурсию (а нам есть что показать), кто-то за стоматологическими услугами (здесь дешевле), многих привлекает гастрономическое изобилие. Ведь качество и натуральность - наш белорусский бренд.

Только за эту неделю фраза "Добро пожаловать в Беларусь!" прозвучала в адрес более 1,5 тыс. иностранцев из 38 стран, включенных в список "безвиза". С начала его действия, а это апрель 2022-го, нашу страну посетили более миллиона жителей Европы. Особенно приглянулось белорусское гостеприимство жителям ближайших европейских государств - Польши, Литвы и Латвии.

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Валентина, гражданка Латвии:

"Еду я с целью купить ваши продукты и лекарства для себя, потому что у нас дорого. Приезжали раньше, ходили по городу и просто наслаждались памятниками. Красиво. Мне нравится. Молодец ваш Президент, что пускает нас, что мы можем поехать. Родственников много в Беларуси".

Такое стремление к путешествиям в Беларусь не оценили власти Латвии. Сначала запугивали, а потом закрыли некогда оживленный пункт пропуска "Силене". Тем самым жизнь усложнили не белорусам, а своим же гражданам, в частности, международным перевозчикам.

Теперь добрались и до поставщиков туристических услуг. Латвийский Сейм концептуально одобрил поправки к закону о туризме, которые запрещают организовывать поездки в Беларусь и Россию.

Представители туристических компаний, мягко говоря, в замешательстве. Ведь в первую очередь это удар по их бизнесу. Международное экспертное сообщество такой путь конфронтации и блокады называет не иначе как истерией властей марионеточного государства.

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Илья Лапуть, генеральный консул Беларуси в Даугавпилсе:

"Запрет на такую деятельность для турфирм в Латвии, конечно, ударит в первую очередь по бизнесу латвийских туристических компаний. Люди, которые уже поехали в Беларусь, посмотрели, как живет Беларусь, которые убедились в качестве наших услуг, в доступности по цене этих услуг, все равно будут искать возможность поехать в наши санатории, в наши какие-то развлекательные поездки по Беларуси".

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"Правительство стран Прибалтики находится в некой панике. Им своим жителям предложить нечего. Люди ездят в Беларусь, видят уровень жизни, социальное обеспечение, уровень пенсии, стоимость продуктов, что немаловажно, их качество", - считает научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

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Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Кстати, один из ярких представителей национального объединения Янис Витенбергс не раз заявлял о необходимости переговоров с другими странами Балтии, чтобы совместно ввести подобный запрет. Уверен, что данный депутат со своими единомышленниками не остановятся - продолжат делать все, но только не то, что нужно стране и жителям".

"Очередные запреты исключительно из благих целей", - пытаются убедить своих граждан инициаторы поправок в законодательство. Ведь в Беларуси, гостей из Латвии, как они убеждены, ждут большие неприятности и ущемление прав. Чтобы изменения вступили в силу, Сейм должен поддержать их еще в двух чтениях. Что касается турфирм, пока ситуацию они комментировать не спешат. Боятся, что "свобода слова" обернется против них.

А что думают сами путешественники? Вот мнения тех, кто продолжает открывать для себя Беларусь.

Граждане Латвии поделились мнениями:

"Гайки закручивают. Запреты на то, на се. Для чего это делается? Чтобы обижать народ. По-другому я не расцениваю. Это ненормально вообще. Туризм во всем мире процветает, живет. Это же бизнес! Они сами свой карман закрывают. Ненормальные люди".

"Я в политику не лезу, конечно. Но мое мнение, что это абсурд. Ну человек что, на автобусе один не поедет? Будет желание будут по одному ездить. Не будут группами".

"Не хотелось бы, чтобы такая ситуация у нас сложилась бы. Хотелось бы, чтобы мы дружили, ездили, общались. Мы ездим, и никогда не было того, что нас тут вербовали и еще что-то делали. Очень все дружно и очень все корректно. И пограничная служба очень хорошая, и таможенная служба очень корректная".