В Лепельском районе перезахоронили останки 358 мирных жителей, казненных фашистами

Спустя восемь десятилетий белорусская земля хранит свидетельства нацистских преступлений. Останки 358 мирных жителей, казненных фашистами, 7 мая с почестями перезахоронили в Лепельском районе.

Место обнаружили на окраине райцентра во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Предпосылкой для проведения поисковых работ стали архивные материалы и свидетельства очевидцев.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

"Расстреливали на перекрестке дорог Лепель - Полоцк мирных жителей по подозрению в связи с партизанами. Информация была, что где-то в этом месте расстреливали людей, но затруднялись определить конкретное место, потому что в то время там было поле".

Виктор Шабан, зампрокурора Витебской области:

"Органами прокуратуры Витебской области продолжается работа по сбору доказательств в отношение трех нацистских преступников, действовавших на территории Витебской области. Мы не позволим никому обелить те злодеяния, которые творили на нашей земле немецко-фашистские оккупанты. Не позволим реабилитировать нацизм".