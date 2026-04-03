В международной политике считаются с мнением сильных - военный аналитик

Готовность Вооруженных Сил мгновенно реагировать на любую агрессию в сторону наших рубежей - это безальтернативная гарантия мира и безопасности государства. Об этом не раз говорил Президент Беларуси. В международной политике пришло время, когда считаются прежде всего с мнением сильных.

Игорь Король, военный аналитик, начальник Брестского отделения Белорусского института стратегических исследований:

"Мы видим, что происходит у нашей южной границы. Мы видим, как жестко действуют Соединенные Штаты и Израиль в зоне Персидского залива, что происходит вообще во всем мире. Сегодня более 50 вооруженных горячих конфликтов, не прекращаются санкционные войны, ведется когнитивная война, по большому счету третья мировая уже идет, и мы сегодня находимся в ее эпицентре. Да, у нас не рвутся снаряды и не взрываются бомбы, но от того, какими будут наши Вооруженные Силы, как готовы будут они отразить возможную агрессию, зависит мирный труд наших граждан".