В Минске 24 человека принесли присягу гражданина Беларуси

24 человека стали полноправными белорусами. Они получили заветный паспорт в торжественной обстановке.

Они жили у нас давно, но теперь могут официально и гордо сказать: "Я дома". У каждого своя причина переезда в нашу страну.

Торжественное вручение белорусских паспортов

Когда человек решается переехать в другую страну, он не всегда понимает, насколько глубоко это решение изменит его жизнь. Кто-то бежал от войны, кто-то остался после учебы, а кто-то целенаправленно решил связать свою новую жизнь с Беларусью.

16 лет назад Нарек Бабаян вслед за дедушкой переехал из Армении в Беларусь. Сейчас парень заканчивает медицинский, пошел по стопам деда, стал травматологом.

Галина Герш из Казахстана уже 8 лет преподает русский язык для минских гимназистов. Когда-то сын женился в Беларуси и долго уговаривал мать переехать к нему. После первой поездки к молодоженам Галина решила остаться в Минске.

Получение паспорта - это не формальность и не очередная бумага. Это момент, когда многолетнее напряжение отпускает, когда исчезает ощущение временности. Когда можно наконец сказать: "Я дома".