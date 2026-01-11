3.68 BYN
В Минске готовы к активному зимнему отдыху: залиты десятки катков и открыты трассы для горнолыжников
Горные спуски в сердце белорусской столицы, лыжные тропы и катки для пируэтов на льду и хоккейных матчей - минские дворы и площадки активного отдыха принимают гостей. В горнолыжном комплексе "Солнечная долина", что в микрорайоне Курасовщина, готовы все трассы - можно уже испытывать склоны и себя на сноуборде и горных лыжах. Весь необходимый инвентарь можно взять в аренду.
На территориях школ и гимназий города залито 23 катка и 21 хоккейная коробка.
Вероника Мицкевич, замдиректора средней школы № 2 г. Минска:
"Хоккейная коробка у нас введена к зимнему сезону 2026 года, он у нас насыщенный. Спортивные мероприятия планируются как в будние дни, так и в рамках шестого школьного дня. Это могут быть как массовые катания на лыжах и коньках, так и матчевые встречи по хоккею, зимние забавы. Мы всегда стараемся создать комфортные условия на нашем зимнем стадионе".
Открыты прокаты также и на лыжероллерной трассе в Веснянке. Здесь готовы принимать заезды снежных гонщиков.