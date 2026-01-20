В Минске из-за сложной дорожной обстановки отмечаются задержки общественного транспорта

Сложная обстановка остается на дорогах Беларуси. О гололедице синоптики предупредили и на сегодня, 20 января.

Отмечены задержки общественного транспорта в Минске. По технической причине электробусы № 1 и 50с ходят с нарушением графика до 40 минут.

Утром движение было затруднено на одном из столичных перекрестков. Опрокинулась машина скорой помощи. Она столкнулась с легковушкой, когда ехала на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. В ДТП никто не пострадал. Движение на данном участке уже восстановлено.