В Минске на полях ЕАГ обсудят борьбу с отмыванием денег и кибермошенничеством

Беларуси предстоит подтвердить высокий рейтинг собственной антиотмывочной системы в 2027 году. Об этом рассказал журналистам директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Дмитрий Захаров перед стартом Пленарной недели Евразийской группы.

На полях ЕАГ в Минске обсуждают противодействие легализации преступных доходов и финансирование терроризма. Сегодня все чаще звучат новости о финансовых махинациях и кибермошенничествах. Как правило, преступники используют финансовые институты для того, чтобы на своих аферах максимально заработать.

Для того чтобы с ними эффективно бороться, необходима консолидированная позиция всех госорганов и организаций, которые входят в национальные антиотмывочные системы, заметил Дмитрий Захаров.

По его мнению, Евразийская группа - это уникальная возможность поддержать друг друга и вместе сообща бороться с различными финансовыми злоупотреблениями.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:

"На повестке и стратегически значимые вопросы. К примеру, обсуждение оперативной обстановки, связанной с тенденциями, угрозами, рисками в сфере отмывания денег, финансирования деструктивных процессов на территории стран - участниц Евразийской группы. Будут рассматриваться возможные прогрессивные методы борьбы с этими негативными проявлениями. Обменяемся передовым опытом, потому что у каждой страны есть свои возможности, опыт и механизмы, будет очень интересно послушать об этом опыте и попытаться преломить его на наши реальности и на нашу страну".