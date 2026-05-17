Презентуем наше: Витебщина представила свой павильон на международной ярмарке в китайском Харбине

Павильон Витебской области открыли на 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Разделить торжественный момент к белорусской делегации присоединились вице-губернаторы китайских провинций Хэйлунцзян и Цзянси.

Экспозиция в Харбине не первый год собирает делегации десятков стран и тысяч компаний. Девиз ярмарки в этом году - "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

На стенде Витебской области представлены не только культурные особенности, но и известные производители и бренды северного региона Беларуси.

Алексей Героев, председатель Витебского горисполкома:

"У нас получилось наладить не только экономические, но и социальные, культурные связи. И сегодня в павильоне есть представители города Витебска. Один из ярких представителей - кондитерская фабрика "Витьба". Наша продукция популярна у китайского потребителя".

Глава администрации СЭЗ "Витебск" Михаил Скурат отметил, что с китайскими партнерами проведен ряд встреч, достигнуты определенные договоренности. Подписано соглашение о реализации уже в нынешнем году проекта в СЭЗ "Витебск", планируется что китайская сторона приедет в Беларусь для ознакомления с условиями деятельности и более плодотворной работы.

17 мая в рамках деловой программы проходит форум по вопросам высококачественного развития промышленного сотрудничества между Китаем, Россией и Беларусью.

