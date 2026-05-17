Презентуем наше: Витебщина представила свой павильон на международной ярмарке в китайском Харбине

Павильон Витебской области открыли на 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Разделить торжественный момент к белорусской делегации присоединились вице-губернаторы китайских провинций Хэйлунцзян и Цзянси.

Экспозиция в Харбине не первый год собирает делегации десятков стран и тысяч компаний. Девиз ярмарки в этом году - "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

На стенде Витебской области представлены не только культурные особенности, но и известные производители и бренды северного региона Беларуси.

Алексей Героев, председатель Витебского горисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49eb9a2c-c626-401a-baf4-2d0605b00acb/conversions/cf43cb2c-d7c7-4fcf-bd5a-c69b3de8fd8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49eb9a2c-c626-401a-baf4-2d0605b00acb/conversions/cf43cb2c-d7c7-4fcf-bd5a-c69b3de8fd8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49eb9a2c-c626-401a-baf4-2d0605b00acb/conversions/cf43cb2c-d7c7-4fcf-bd5a-c69b3de8fd8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49eb9a2c-c626-401a-baf4-2d0605b00acb/conversions/cf43cb2c-d7c7-4fcf-bd5a-c69b3de8fd8f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Героев, председатель Витебского горисполкома:

"У нас получилось наладить не только экономические, но и социальные, культурные связи. И сегодня в павильоне есть представители города Витебска. Один из ярких представителей - кондитерская фабрика "Витьба". Наша продукция популярна у китайского потребителя".

Глава администрации СЭЗ "Витебск" Михаил Скурат news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8b6ddb-5b27-4bbb-9505-e7c4867e1e75/conversions/e22d6c47-af23-4b47-8838-e5133306d307-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8b6ddb-5b27-4bbb-9505-e7c4867e1e75/conversions/e22d6c47-af23-4b47-8838-e5133306d307-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8b6ddb-5b27-4bbb-9505-e7c4867e1e75/conversions/e22d6c47-af23-4b47-8838-e5133306d307-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd8b6ddb-5b27-4bbb-9505-e7c4867e1e75/conversions/e22d6c47-af23-4b47-8838-e5133306d307-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава администрации СЭЗ "Витебск" Михаил Скурат отметил, что с китайскими партнерами проведен ряд встреч, достигнуты определенные договоренности. Подписано соглашение о реализации уже в нынешнем году проекта в СЭЗ "Витебск", планируется что китайская сторона приедет в Беларусь для ознакомления с условиями деятельности и более плодотворной работы.