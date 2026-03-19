В Минске официально зарегистрированы почти 14 тыс. собак
В Минске официально зарегистрированы около 13 800 собак. В 2025 году владельцы заплатили около полумиллиона рублей - налог на их содержание.
Для выгула в столице оборудовано более 120 зон. Инфраструктура двух типов: огражденные площадки, которые оснащены специальными тренажерами, а также озелененные территории.
Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Наши налоги пойдут на площадки для животных, для специализированных домиков при торговых объектах, куда мы можем поместить свое животное, которое будет нас ожидать в спокойствии, вполне вероятно, с поилками. Мы сегодня пытаемся привлечь к ответственности тех людей, которые жестоки в обращении с животными, которые не хотят нести ответственность за то, что их домашнее животное причинило кому-то вред. По бездомным собакам, куда их девать... Смотрим также питомники, организуем волонтерскую деятельность. Это все прописано в законе, который вступил в силу 1 января 2025 года".
В Беларуси за нарушение правил содержания животных предусмотрен штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Кроме регистрации питомца, владельцам собак ежеквартально необходимо уплачивать налог с момента достижения животным трех месяцев.