Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Минске официально зарегистрированы почти 14 тыс. собак

В Минске официально зарегистрированы около 13 800 собак. В 2025 году владельцы заплатили около полумиллиона рублей - налог на их содержание.

Для выгула в столице оборудовано более 120 зон. Инфраструктура двух типов: огражденные площадки, которые оснащены специальными тренажерами, а также озелененные территории.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наши налоги пойдут на площадки для животных, для специализированных домиков при торговых объектах, куда мы можем поместить свое животное, которое будет нас ожидать в спокойствии, вполне вероятно, с поилками. Мы сегодня пытаемся привлечь к ответственности тех людей, которые жестоки в обращении с животными, которые не хотят нести ответственность за то, что их домашнее животное причинило кому-то вред. По бездомным собакам, куда их девать... Смотрим также питомники, организуем волонтерскую деятельность. Это все прописано в законе, который вступил в силу 1 января 2025 года".

В Беларуси за нарушение правил содержания животных предусмотрен штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Кроме регистрации питомца, владельцам собак ежеквартально необходимо уплачивать налог с момента достижения животным трех месяцев.

Разделы:

Общество

Теги:

собакиналогиживотные