В Минске официально зарегистрированы почти 14 тыс. собак

"Наши налоги пойдут на площадки для животных, для специализированных домиков при торговых объектах, куда мы можем поместить свое животное, которое будет нас ожидать в спокойствии, вполне вероятно, с поилками. Мы сегодня пытаемся привлечь к ответственности тех людей, которые жестоки в обращении с животными, которые не хотят нести ответственность за то, что их домашнее животное причинило кому-то вред. По бездомным собакам, куда их девать... Смотрим также питомники, организуем волонтерскую деятельность. Это все прописано в законе, который вступил в силу 1 января 2025 года".