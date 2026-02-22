В Минске определили более 180 площадок для продажи цветов к 8 Марта

Минск готовится к самому нежному весеннему празднику - 8 Марта. В столице определили 182 места для продажи цветов. Приобрести букеты можно будет в переходах метро, на площадках возле универмагов и гипермаркетов. Процедура получения разрешения на продажу не изменилась. Прием заявок в администрациях районов начнется с 23 февраля.