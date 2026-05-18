В минском детском центре "Лидер" прошел слет воспитанников патриотических классов

Слет воспитанников патриотических классов Минска принял детский центр "Лидер". Кросс по пересечению местности, комплекс силовых упражнений на брусьях, турниках и стрельба - юные патриоты, девушки и юноши, состязались на равных.

Сборка и разборка автомата Калашникова - задача не из простых. Ловкость рук и точность движений помогли командам заработать заветные очки.

В программе соревнований также представлены правила оказания медицинской помощи - это тоже дополнительные очки в копилке военно-спортивных команд.

"Наши занятия очень разнообразны: как физическая подготовка, строевая, сборка-разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, полоса препятствий, которые включают в себя разные испытания, тактическая медицина", - рассказала участница слета военно-патриотических клубов "Вершина мужества" Татьяна Зинович.

"Вершина мужества", я считаю, дает понять каждому человеку, кто ты в клубе. Не для каждого клуб подходит как увлечение. Лично я вступил для того, чтобы показать, что я настоящий патриот. Я планирую продолжать в этом направлении и поступать в высшее военно-учебное заведение", - поделился участник слета военно-патриотических клубов "Вершина мужества" Арсений Хурсан.

"У нас есть и полоса препятствий, чтобы проверить детей на спортивную подготовку, плюс у них есть разборка и сборка автоматов, оказание первой помощи пострадавшим, смотр строя и песни. Без творческих конкурсов, конечно же, здесь тоже не обошлось: у нас они рисуют здесь плакаты, защищают свой военно-патриотический клуб и также его презентуют, поют песни на привале, у костра, под гитару, под баян, что только они не придумывают. Также у нас есть исторический квиз на знания Великой Отечественной войны", - отметила организатор слета военно-патриотических клубов "Вершина мужества" Дарья Цыманович.