В Минском парниково-тепличном комбинате рассказали о новинках сезона

Минский парниково-тепличный комбинат расширяет линейку продукции и ускоряет темпы созревания овощей. На месяц раньше начался сезон сбора томатов. В ассортименте как большие "биф" томаты разных видов, так и маленькие черри. Есть и новые сорта. Также здесь выращивают перец и баклажаны, различную зелень. Среди новинок этого сезона - салат "лалик".

В теплицах Минского парниково-тепличного комбината открыт сезон сбора томатов. На месяц раньше обычного. В день собирают почти 5 тонн. В ассортименте сливоподобные томаты "биф" красные и желтые. И новый вид – шоколадные помидоры. Для опытного овощевода Валентины Кононовой сбор урожая - любимое время. Можно реально оценить и взвесить плоды своего труда.

Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината



Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината: "У нас все время был в ассортименте какой-то колорит. Значит, в этом году у нас из ассортиментной группы присутствует желтая сливка, присутствует коричневый томат кистевой, также присутствуют черри, сливовидный красный томат. Что касаемо каких-то новых сортов и гибридов, мы используем для ассортимента российскую селекцию".

Новые сорта и современные технологии для производства белорусских овощей. В этом сезоне Минский парниково-тепличный комбинат увеличил объемы площадей под томаты черри. Теперь на предприятии собирают около тонны мини-томатов. Они уже в продаже.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c251c203-bf59-426c-b063-6092c0863692/conversions/78ea544d-3274-4cc9-bfd9-191b924cec73-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c251c203-bf59-426c-b063-6092c0863692/conversions/78ea544d-3274-4cc9-bfd9-191b924cec73-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c251c203-bf59-426c-b063-6092c0863692/conversions/78ea544d-3274-4cc9-bfd9-191b924cec73-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c251c203-bf59-426c-b063-6092c0863692/conversions/78ea544d-3274-4cc9-bfd9-191b924cec73-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината: "Мы выращиваем и увеличиваем объем производства черри. Выращивание производим в экспериментальном объеме, досвечивали на протяжении января-февраля. Обычного томата собираем около 5 тонн в день. Кроме того, имеется у нас крупноплодный или "биф" томат. Есть сливовидный, в этом году будет в том числе шоколадный и желтый томат".

На тепличных плантациях увеличили производство и баклажанов почти на четверть, а также перцев в 4 раза. При этом площади остались прежними. Получить высокую урожайность и сделать овощную корзину более увесистой помогли современные технологии выращивания. А это необходимый микроклимат, дополнительная подсветка и питание растений. Первая партия перцев и баклажанов уже поступает в столичные магазины.

В этом сезоне расширят и ассортимент зелени. Уже к привычному луку, петрушке, укропу, базилику, мелисе и шпинату добавят новый вид хрустящего салата. Всего же тепличный комбинат выращивает более 12 наименований зеленой витаминной продукции. В широком ассортименте они представлены и в торговых сетях. Кроме свежих овощей и зелени, парниково-тепличный комбинат выращивает и цветы.

Цветы украсят Минск