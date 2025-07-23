В Минтруда Беларуси рассказали о переносе рабочих дней и самых длинных выходных в 2026-м

Постановлением Совета Министров от 22 июля 2025 года № 397 утвержден перенос рабочих дней в 2026 году.





В соответствии с документом рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу, 25 апреля. Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля - 4 дня.



При этом организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право осуществить перенос рабочего дня (20 апреля) на иной выходной день, приходящийся на субботу.

В пресс-службе Минтруда отметили:

Длинные выходные в 2026 году придутся на январь (4 дня - с 1 по 4 января), апрель (4 дня - с 18 по 21 апреля), май (3 дня - с 1 по 3 мая), июль (3 дня - с 3 по 5 июля) и декабрь (3 дня - с 25 по 27 декабря).

В министерстве также напомнили, что нерабочими днями в 2026 году являются: