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В Минтруда Беларуси рассказали о переносе рабочих дней и самых длинных выходных в 2026-м
Постановлением Совета Министров от 22 июля 2025 года № 397 утвержден перенос рабочих дней в 2026 году.
В соответствии с документом рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу, 25 апреля. Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля - 4 дня.
При этом организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право осуществить перенос рабочего дня (20 апреля) на иной выходной день, приходящийся на субботу.
В пресс-службе Минтруда отметили:
Длинные выходные в 2026 году придутся на январь (4 дня - с 1 по 4 января), апрель (4 дня - с 18 по 21 апреля), май (3 дня - с 1 по 3 мая), июль (3 дня - с 3 по 5 июля) и декабрь (3 дня - с 25 по 27 декабря).
- В министерстве также напомнили, что нерабочими днями в 2026 году являются:
1 и 2 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта - День женщин;
21 апреля - Радуница по календарю православной конфессии;
1 мая - Праздник труда;
9 мая - День Победы;
3 июля - День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
7 ноября - День Октябрьской революции;
25 декабря - Рождество Христово (католическое Рождество).