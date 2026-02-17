В Минтруда пояснили, почему именно в 2026-м сделали женщину символом года

Указ Президента Беларуси Александра Лукашенко номер один в 2026 году - объявить его Годом белорусской женщины. Наверняка все видели многочисленные видео в том же TikTok с благодарностями главе государства от женщин.

Почему назрела такая необходимость, рассказала в "Актуальном интервью" замминистра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.

В суверенной Беларуси постоянно выбирают тематику года (уже были посвященные науке, книге, малой Родине, благоустройству), и каждый раз в фокусе внимания был либо ответ на вызов времени, либо опора на сильные стороны. В 2026 году глава Беларуси определил символом года белорусскую женщину. "Почему назрело такое решение? Достаточно посмотреть на цифры и жизнь одновременно. Сегодня много говорят о демографическом развитии, но кто является его хранителем? Конечно, женщина", - подчеркнула гость интервью.

Факт Сегодня в образовании заняты 80 % женщин, 70 % - в здравоохранении.

Именно женщина является хранительницей семейных ценностей и традиций, она передает язык, память и культуру. К сожалению, по словам замминистра труда и социальной защиты, за последние 10 лет количество женщин в детородном возрасте (от 20 до 34 лет) сократилось на треть, поэтому Минтруда видит задачу в создании условий для совмещения карьеры и материнства, самореализации и семьи. "Государство создало фундамент в виде семейного капитала, пособий, жилищных программ, условий занятости женщин. Но вызов времени диктует свое, поэтому мы должны войти в этот этап по-новому и посмотреть, какая поддержка требуется женщинам еще", - добавила она.

Раньше женщина была как объект защиты, для которой необходимо было создать благоприятные условия труда, сохранение рабочего места и гибкие условий труда, выплату пособий и гарантии занятости. Однако теперь женщина стала не только женой и мамой, а еще и профессионалом (например, предпринимателем, деятелем науки, дипломатом).

В Палате представителей 40 % депутатов - женщины, 66 % насчитывается женщин-судей. За последние 5 лет женское предпринимательство выросло с 30 % почти до 40 %.