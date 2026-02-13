В Минтруда прокомментировали Указ "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений"

В Министерстве труда прокомментировали Указ "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений". Документ 12 января подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главная цель - сделать так, чтобы деньги за труд люди получали своевременно и без судов.

Механизм уже работает с 2023 года, теперь его усилили и распространили на тех, кто работает по договорам подряда. Если организация не выполняет свои обязанности по выплате зарплаты, Департамент государственной инспекции труда может взыскивать средства во внесудебном порядке.

Олег Токун, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Механизм действия достаточно простой. Как только Департамент государственной инспекции труда узнает о нарушенных правах работника, он выдает требование нанимателю погасить задолженности по заработной плате. Если требование выполнено, все хорошо. Если же требование не выполнено, Департамент государственной инспекции труда выносит решение о принудительном взыскании средств невыплаченной заработной платы и направляет этот документ в органы принудительного взыскания. Сегодня мы расширяем такой механизм и для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам".