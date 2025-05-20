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В Минтруда рассказали, как получить господдержку и средства для открытия собственного дела
Как в Беларуси стать предпринимателем с государственной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
В Минтруда отметили, что с начала 2025 года более 200 человек в Беларуси уже стали индивидуальными предпринимателями благодаря госсубсидиям.
Так, в городах размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума, что превышает 5 тыс. белорусских рублей. В сельской местности - порядка 7 тыс. белорусских рублей. Для того чтобы получить субсидию, нужно встать на учет в службе занятости, пройти обучение и составить бизнес-план, подать заявку на субсидию, открыть ИП и начать работать. Если открыть ИП и проработать минимум шесть месяцев в течение года, то деньги не нужно возвращать.
Поддержка осуществляется на всех этапах: это и бесплатное обучение основам предпринимательства, помощь в составлении бизнес-плана, а также консультации в центрах занятости.
В Минтруда также привели в пример истории тех, кто открыл свое дело при помощи господдержки. Так, Елена Римашевская из Любани открыла ветеринарную клинику с УЗИ и операционным кабинетом. Благодаря субсидии она смогла закупить оборудование и теперь принимает пациентов даже из соседних районов. Кроме того, Дмитрий Демьяник из Барановичей вместе с сыновьями запустил химчистку мебели. Государственная поддержка помогла ему приобрести технику и уверенно стартовать в бизнесе.