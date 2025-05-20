В Минтруда рассказали, как получить господдержку и средства для открытия собственного дела

Как в Беларуси стать предпринимателем с государственной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда отметили, что с начала 2025 года более 200 человек в Беларуси уже стали индивидуальными предпринимателями благодаря госсубсидиям.

Так, в городах размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума, что превышает 5 тыс. белорусских рублей. В сельской местности - порядка 7 тыс. белорусских рублей. Для того чтобы получить субсидию, нужно встать на учет в службе занятости, пройти обучение и составить бизнес-план, подать заявку на субсидию, открыть ИП и начать работать. Если открыть ИП и проработать минимум шесть месяцев в течение года, то деньги не нужно возвращать.

Поддержка осуществляется на всех этапах: это и бесплатное обучение основам предпринимательства, помощь в составлении бизнес-плана, а также консультации в центрах занятости.