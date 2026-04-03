В Мирском замке 11 апреля стартует новый проект общества "Знание" - "Лекториумы"

Лектором первой встречи, которая пройдет 11 апреля, станет доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк. Продолжительность мероприятия 4 часа. Встреча пройдет на закрытой площадке, куда туристы не попадут. Аудитория - несколько сотен человек, среди которых директора предприятий и банков.

"Лекция будет называться "История белорусской государственности глазами главы государства". Мы будем ориентироваться на то, чтобы показать те исторические вехи, через которые прошел белорусский народ, как наш Президент акцентировал на это внимание. Мы в лекции будем рассматривать этапы становления белорусской государственности и белорусского народа. Будет 4 ключевых блока: Туровское, Полоцкое княжество, ВКЛ, Речь Посполитая, Российская империя, советский период, а также период становления независимой Беларуси".