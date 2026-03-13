3.72 BYN
В Могилеве на диалоговой площадке обсудили защиту исторической правды о ВОВ
Защита исторической правды и памяти стала темой диалоговой площадки в Могилеве. Спикером выступила специальный корреспондент "Первого информационного", автор документальных расследований о Великой Отечественной войне Елена Бормотова.
Историческая память - это фундамент национального сознания. Сохранить ее и не допустить фальсификации итогов Второй мировой войны - сверхзадача каждого белоруса, в память о дедах и прадедах, которые в окопах и в партизанских отрядах добывали победу.
Замалчивать зверства нацистских палачей, которые реализовывали политику геноцида на оккупированной территории Беларуси, недопустимо.
"Когда думаешь об этом, это очень страшно. Во-первых, больно, потому что немецкие оккупанты издевались над детьми, мамами, бабушками. И когда об этом думаешь, это так больно", - поделился курсант Могилевского областного кадетского училища Матвей Котельников.
Ольга Рудаковская, руководитель по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи Могилевской государственной санаторной школы-интерната для детей, больных сколиозом:
"Война - это всегда страшно. Не говорить о ее ужасах и не раскрывать всю правду - неправильно. Мы должны показывать как художественные, так и документальные фильмы. Без правды мы не откроем детям глаза, а ситуацией воспользуется Запад, чтобы "отформатировать" сознание молодежи. Мы не имеем права этого допустить".
Несмотря на то что с момента начала самой кровопролитной военной кампании прошло 85 лет, и сейчас открываются ранее неизвестные факты военных действий. Устанавливаются обстоятельства нацистской карательной деятельности на оккупированной территории Беларуси, увеличиваются списки уничтоженных населенных пунктов и мест принудительного содержания населения.
Документы, раскрывающие жуткие подробности войны, предметы, найденные в ходе раскопок, пополняют музейные экспозиции.