В Могилеве на диалоговой площадке обсудили защиту исторической правды о ВОВ

Защита исторической правды и памяти стала темой диалоговой площадки в Могилеве. Спикером выступила специальный корреспондент "Первого информационного", автор документальных расследований о Великой Отечественной войне Елена Бормотова.

Историческая память - это фундамент национального сознания. Сохранить ее и не допустить фальсификации итогов Второй мировой войны - сверхзадача каждого белоруса, в память о дедах и прадедах, которые в окопах и в партизанских отрядах добывали победу.

Замалчивать зверства нацистских палачей, которые реализовывали политику геноцида на оккупированной территории Беларуси, недопустимо.

"Когда думаешь об этом, это очень страшно. Во-первых, больно, потому что немецкие оккупанты издевались над детьми, мамами, бабушками. И когда об этом думаешь, это так больно", - поделился курсант Могилевского областного кадетского училища Матвей Котельников.

курсант Могилевского областного кадетского училища Матвей Котельников

Ольга Рудаковская, руководитель по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи Могилевской государственной санаторной школы-интерната для детей, больных сколиозом:

"Война - это всегда страшно. Не говорить о ее ужасах и не раскрывать всю правду - неправильно. Мы должны показывать как художественные, так и документальные фильмы. Без правды мы не откроем детям глаза, а ситуацией воспользуется Запад, чтобы "отформатировать" сознание молодежи. Мы не имеем права этого допустить".

Ольга Рудаковская, руководитель по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи Могилевской государственной санаторной школы-интерната для детей, больных сколиозом

Несмотря на то что с момента начала самой кровопролитной военной кампании прошло 85 лет, и сейчас открываются ранее неизвестные факты военных действий. Устанавливаются обстоятельства нацистской карательной деятельности на оккупированной территории Беларуси, увеличиваются списки уничтоженных населенных пунктов и мест принудительного содержания населения.