В Могилеве проходит учебный сбор водолазных подразделений ВС Беларуси

Погружение в воду, несмотря на февральские морозы. В Могилеве зимние сборы водолазных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси.

Более 30 специалистов оттачивали мастерство на базе 188-й гвардейской бригады. Учебный водоем оборудовали пунктом обогрева. Что касается заданий, подводная разведка, обнаружение и устранение преград. Слаженность действий - залог успешного выполнения любой задачи, уверены военные.

Андрей Юрченко, командир водолазного отделения 188-й гвардейской инженерной бригады ВС Беларуси:

"Водолазным делом я занимаюсь больше полутора лет. Наработка за прошлый год составляет более 70 часов. Задачи у нас сегодня непростые: поиск предмета, распиловка металла, осмотр трубы и бочки. Видимость довольно плохая под водой: на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Ориентируемся по сигнальному кольцу".

Главная идея таких сборов - обмен опытом между подразделениями и совершенствование навыков военных.

Общество

учебный сборВС Беларуси