В Могилеве проходит учебный сбор водолазных подразделений ВС Беларуси

"Водолазным делом я занимаюсь больше полутора лет. Наработка за прошлый год составляет более 70 часов. Задачи у нас сегодня непростые: поиск предмета, распиловка металла, осмотр трубы и бочки. Видимость довольно плохая под водой: на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Ориентируемся по сигнальному кольцу".