3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
В Могилеве проходит учебный сбор водолазных подразделений ВС Беларуси
Погружение в воду, несмотря на февральские морозы. В Могилеве зимние сборы водолазных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси.
Более 30 специалистов оттачивали мастерство на базе 188-й гвардейской бригады. Учебный водоем оборудовали пунктом обогрева. Что касается заданий, подводная разведка, обнаружение и устранение преград. Слаженность действий - залог успешного выполнения любой задачи, уверены военные.
Андрей Юрченко, командир водолазного отделения 188-й гвардейской инженерной бригады ВС Беларуси:
"Водолазным делом я занимаюсь больше полутора лет. Наработка за прошлый год составляет более 70 часов. Задачи у нас сегодня непростые: поиск предмета, распиловка металла, осмотр трубы и бочки. Видимость довольно плохая под водой: на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Ориентируемся по сигнальному кольцу".
Главная идея таких сборов - обмен опытом между подразделениями и совершенствование навыков военных.