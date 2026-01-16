3.71 BYN
В морозы - особое внимание теплотрассам, помощь одиноким пенсионерам и тепло от Красного Креста
В Могилевской области, по информации облгидромета, таких низких температур уже несколько десятков лет не фиксировали. Прошлой ночью в Кричевском районе - до 28 градусов мороза, а вот теплее всего - почти минус 18 - было в Славгороде и Могилеве.
В такие морозы особое внимание теплотрассам. Энергетики круглосуточно отслеживают ситуацию. Постоянный мониторинг позволил не только не допустить чрезвычайных ситуаций, но и оперативно реагировать на жалобы. Ни одна котельная не простаивает. Операторы контролируют температурный режим с учетом погоды.
Михаил Лесун, первый замдиректора - главный инженер филиала "Могилевские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго":
"Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад, ремонтных бригад. Все они укомплектованы спецмеханизмами, инструментами, приспособлениями, необходимыми материалами для проведения работ в случае необходимости. Также увеличено количество обходов, осмотров тепловых сетей. Дежурство в ночное время на дому".
Те, кто отвечает за работу общественного транспорта в городе и на селе, также отслеживают ситуацию, в том числе и благодаря горячим линиям и GPS-навигаторам. Как сообщили в облавтотрансе, особое внимание пригородным маршрутам и отдаленным населенным пунктам.
Николай Антусов, заместитель гендиректора ОАО "Могилевоблавтотранс":
"На линию выходят всего по области ежедневно 370 автобусов и 104 троллейбуса, которые в общей сложности выполняют 6800 рейсов. Создали штаб, организовали круглосуточное дежурство. Использовали все имеющиеся помещения для того, чтобы особенно первые рейсы ранние вышли".
Автолавки курсируют по расписанию
Не останавливается в экстремальные морозы и передвижная торговля, чтобы обеспечить каждого жителя даже самой отдаленной деревни необходимыми товарами. В Дреколье магазин на колесах заезжает дважды в неделю. Старались не задерживаться автолавки и во время сильных снегопадов. В случае форс-мажора - всегда на связи с покупателями.
"Всегда звонит нам Юлечка наша, если задерживается. Звонит соседке, та мне, а потом я уже другой соседке. Вот такая у нас связь", - рассказала местная жительница.
"Обслуживание очень хорошее, ассортимент богатый. Колбасные, мясные изделия - в широком ассортименте. Нисколько не меньше, чем в городе", - считает сельчанка.
Юлия Черник, продавец автомагазина Витебской бройлерной птицефабрики:
"Работаем в прежнем формате. Если возникают какие-то трудности (сейчас погодные условия - гололед, снег), нам помогают председатели Мазоловского и Зароновского сельсовета. Если буксуем, технику сразу отправляют. Дороги стараются чистить. Когда большие морозы, бывали случаи, что чуть-чуть лавка может прийти с опозданием, но все постоянно точки объезжаем, никого не оставляем без продукции".
Помощь одиноким пенсионерам
Увеличилось количество заявок и в социальные службы. Люди просят помочь с уборкой территории от снега, колкой дров, покупкой продуктов, лекарств. Сильные морозы внесли коррективы и в график Ольги Кукушкиной. Но теплота, с которой соцработника встречают подопечные, компенсирует дополнительную зимнюю нагрузку.
Эдуарда Анкуд, пенсионерка:
"Когда буран был, думаю, как моя Оленька? Я уже думала, что она там где-то не придет. Она все равно пришла. Такой порядок, дисциплина, аккуратность. Вот скажут и сделают. Приятно на душе от такой внимательности".
Ольга Кукушкина, соцработник территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района г. Витебска:
"Если нужно, за продуктами сходим, в аптеку, уборка. В день у меня получается по пять-шесть человек. Они мне тоже стали очень родными, дорогими людьми. Я к ним тоже отношусь точно так же, как к своей бабушке, как к своему дедушке".
Зимовка посевов благоприятная
Капризы января заставили поволноваться и аграриев. Белоснежным покрывалом озимые посевы укутаны надежно. Сейчас специалисты пристально следят за прогнозом погоды.
Евгений Чекан, главный агроном агрокомплекса "Возрождение" Витебской бройлерной птицефабрики:
"На данный момент пшеница хорошо себя чувствует. Эта зима очень благоприятная для озимых культур. Самое главное, что сначала подморозило, а потом уже выпал снег. Виды на урожай у нас хорошие. Ждем весну. Посмотрим, как она себя поведет".
Меры предосторожности
В Гомельской области в эту ночь мороз подбирался к отметке на термометре в минус 30 градусов. Но рекорд не побит. По многолетним данным холоднее всего было в 1893 году в Василевичах – минус 34.4 градуса. При таких температурах - особое внимание безопасности и мерам предосторожности. Красный Крест развернул пункты обогрева. Здесь готовы предоставить теплую одежду, еду, горячий чай и кофе. Только в Гомеле четыре таких стационарных пункта. Для тех, кому негде переночевать, открыт кризисный центр.
Татьяна Сельвич, председатель центральной районной организации общества Белорусского Красного Креста г. Гомеля:
"Люди приходили и спрашивали, будут ли пункты обогрева Красного Креста, потому что это традиционно из года в год мы реагируем таким образом на холодные низкие температуры, чтобы люди могли прийти, выпить горячего чая, съесть горячую еду, получить теплую одежду, обувь теплую".
С заботой о ближнем
С заботой о ближнем, пожалуй, главный тренд в эти холодные дни, в том числе и по отношению к птицам, которые переживают морозы вместе с нами. Чтобы пернатые могли оставаться на плаву, спасатели вырезают специальные лунки в водоемах. Появились и дополнительные кормушки. А еще все чаще можно увидеть снегирей. Для них мороз в радость.