В НАН Беларуси разрабатывают светильники, увеличивающие антиоксиданты в растениях втрое

В Беларуси разрабатывают светодиодные светильники, которые позволят втрое увеличить содержание антиоксидантов в растениях. Проект реализуют ученые Национальной академии наук совместно с коллегами из Сибирского федерального университета.

В основе разработки - специальный спектр света. Он стимулирует накопление полезных веществ в растениях. Технологию уже тестируют в одной из современных сити-ферм в России. Задача - подтвердить, что белорусские светодиодные светильники в таких условиях дают ожидаемый эффект.

"В мире все шире применяется принцип создания природоподобных технологий. Важно, чтобы искусственное освещение было максимально приближено к естественным источникам, которые веками освещали Землю. Существуют понятия рассвета и заката, динамика движения облаков - для растений крайне важно и целесообразно воссоздавать такие режимы на практике. Именно в этом направлении мы сейчас и работаем", - рассказал директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси Юрий Трофимов.

Кроме того, на Минском парниково-тепличном комбинате тестируют многоканальное светодиодное освещение для разных культур. Специалисты изучают, как меняется рост растений и формирование плодов при разных спектрах света.

"С Центром светодиодных технологий НАН Беларуси мы сотрудничаем последние три года. Их светильники уже используются на зеленой линии, а в этом году в качестве эксперимента нам предоставили новую модель для одной секции под выращивание томата черри. Это возможность экономии энергоресурсов. Но при этом хотелось бы, благодаря светодиодным светильникам, получать больший объем продукции и высокую урожайность. Поэтому на это мы тоже нацеливаем наших ученых и совместно изучаем, проводим эти эксперименты", - отметил гендиректор Минского парниково-тепличного комбината Сергей Некрашевич.