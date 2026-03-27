В Нацбанке наградили юных белорусов-видеоблогеров, победивших в конкурсе "Цифровые финансы"

Курс белорусского рубля стабилен, серьезных потрясений на валютном рынке не предвидится. Об этом заявил 27 марта журналистам председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Регулятор не вмешивается в процесс курсообразования, он происходит на рыночной основе.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Несмотря на всю напряженность, курс национальной валюты и курс белорусского рубля стабилен. Шаги, которые мы предприняли и поставили задачи перед банковской системой по дальнейшему повышению сберегательной активности населения по продлению сроков размещения вкладов, получили хороший отклик. Второй месяц подряд мы фиксируем рост депозитов физических и юридических лиц не только на срок от года до трех, но и свыше трех лет. Уже фактически все банки, выполняя поставленную задачу, сформировали привлекательные депозитные продукты на срок свыше трех лет. И пока мы движемся в том графике, который для себя сформировали".

Победители конкурса в рамках Недели финансовой грамотности

Роман Головченко и победители конкурса

27 марта в Нацбанке наградили юных белорусов-видеоблогеров, победителей конкурса "Цифровые финансы" в рамках Недели финансовой грамотности. Ведь "цифра" сегодня не просто инструмент, а базовая среда обитания. Школьникам нужно было простым языком объяснить сложные вещи за несколько минут. Награды вручали в номинациях: "Лучший сценарий", "Креативный подход", "Лучшая анимация" и "Ролик по кибербезопасности". Главным новшеством этого года стало появление Гран-при.

Александр Михайловский, обладатель Гран-при конкурса "Цифровые финансы" (Могилев):

"Мы с папой записывались и снимали отдельно. Текст, который там звучал, я заучивал наизусть". "Деньги прошли трудный путь от козы до биткоина, но цифровизацией мы не обеспокоены. Тот, кто не умел приспособиться к инновациям, "почил в бозе" вместо кастомизации".

"Я думаю, для детей очень ценные деньги, потому что можно пойти в магазин и просто купить все, что ты хочешь. Почувствовать себя самостоятельным", - поделилась рассуждениями финалист номинации "Лучший сценарий" конкурса "Цифровые финансы" из Минска Анастасия Гринник.

"Безопасность очень важна, как и грамотность, поэтому она и называется финансовая грамотность. Нужно всегда правильно направлять деньги, в нужное русло и нужным людям", - считает финалист номинации "Лучший ролик по кибербезопасности" конкурса "Цифровые финансы" из Витебска Виктор Родин.

Злата Рыбакова, победитель в номинации "Креативный подход" конкурса "Цифровые финансы" (Минск):

"Мошенники каждый день придумывают новые схемы и уловки. Нужно постоянно быть начеку и повышать свою осведомленность. Как я и говорила в своем ролике: на крючок преступников может попасться как школьник, так и профессор".