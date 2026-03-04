В Национальный аэропорт Минск прибыл второй вывозной рейс "Белавиа" из ОАЭ

Беларусь оперативно взялась за организацию вывозных рейсов. В Национальный аэропорт приземлился борт из Дубая. Домой добрались 283 человека, из них 2 младенца.

Пассажиры, которые приобрели билеты в или из Дубая с датой вылета по 31 марта включительно, но решили отказаться от полета, смогут вернуть их стоимость без взимания штрафов. Оформить возврат можно по месту приобретения авиабилета до даты вылета рейса.