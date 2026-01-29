Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В непогоду БЖД продолжает работу в режиме повышенной готовности

Белорусская железная дорога продолжает работу в режиме повышенной готовности в сложных погодных условиях.

Проводится очистка пассажирских платформ, пешеходных переходов и прилегающих территорий к станциям, остановочных пунктов и железнодорожных вокзалов от наледи и снега. Они также проходят обработку антигололедными средствами.

На уборке объектов железнодорожной инфраструктуры задействовано более 1300 работников, 11 снегоуборочных машин и 4 снегоочистителя. На постоянном контроле находится состояние контактной сети для поддержания бесперебойного движения транспорта.

