В непогоду БЖД продолжает работу в режиме повышенной готовности
Автор:Редакция news.by
Белорусская железная дорога продолжает работу в режиме повышенной готовности в сложных погодных условиях.
Проводится очистка пассажирских платформ, пешеходных переходов и прилегающих территорий к станциям, остановочных пунктов и железнодорожных вокзалов от наледи и снега. Они также проходят обработку антигололедными средствами.
На уборке объектов железнодорожной инфраструктуры задействовано более 1300 работников, 11 снегоуборочных машин и 4 снегоочистителя. На постоянном контроле находится состояние контактной сети для поддержания бесперебойного движения транспорта.