В Несвижском замке почти 50 иностранцев приняли белорусское гражданство

Почти полсотни человек торжественно приняли белорусское гражданство в интерьерах Несвижского замка. Церемония принесения присяги там прошла впервые.

С начала года только в Минской области белорусское гражданство приняли свыше 170 человек. Для многих это решение не просто смена правового статуса, а сознательный выбор в пользу стабильности, безопасности и социальных гарантий.