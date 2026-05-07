В Несвижском замке почти 50 иностранцев приняли белорусское гражданство
Автор:Редакция news.by
Почти полсотни человек торжественно приняли белорусское гражданство в интерьерах Несвижского замка. Церемония принесения присяги там прошла впервые.
Частью белорусской семьи стали уроженцы Украины, России, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Новые граждане дали клятву на верность нашей стране, обещали соблюдать Конституцию, уважать законы, государственные символы и культурные традиции Беларуси.
С начала года только в Минской области белорусское гражданство приняли свыше 170 человек. Для многих это решение не просто смена правового статуса, а сознательный выбор в пользу стабильности, безопасности и социальных гарантий.