В Палате представителей обсудили эффективность зарубежных командировок и работу с округами

Депутатам нужно задействовать весь потенциал для реализации межгосударственных договоренностей, акцент прежде всего - на экономику. Об этом заявил Игорь Сергеенко на заседании Совета Палаты представителей.

У депутатов 13 марта очень насыщенный рабочий день: сначала прошло заседание Совета и после - заседание сессии традиционно в Овальном зале.

Заседание Совета Палаты представителей - это формат, на который собирается руководство Палаты представителей, профильных комиссий и обсуждают стратегические вопросы для функционирования палаты парламента.

Вопросом № 1 стали командировки, а точнее эффективность зарубежных командировок. Главное - это посыл Президента Беларуси Александра Лукашенко: никакого туризма, нужен конкретный экономический результат.

Парламентарии к этому прислушались уже давно, так и происходит. Но понятно, что непростое внешнее время требует все равно пересматривать отношения, где-то еще больше повышать эффективность.

Например, что касается парламентского собрания Беларуси и России, то принято решение сократить количество заседаний проектных комиссий фактически в 2 раза, как сказал Игорь Сергеенко. Это, наверное, заставит более активно, более тщательно готовиться к этим самым заседаниям, более тщательно прорабатывать заранее вопросы, но на эффективность не повлияет, а может и повысит ее.

Что касается зарубежных коллег в дальние дуги стран, которые, на самом деле, находятся далеко от Беларуси, тут задача повышать количество встреч с видеоконференцией. За последнее время очень много таких было встреч, например, с коллегами из Алжира, Казахстана, Вьетнама, Таиланда - список, на самом деле, можно продолжать очень долго.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"География изменилась, и мы считаем, что это достаточно позитивный результат. Мы не отбрасываем западный вектор, мы также стремимся поддерживать индивидуальные, точечные контакты с нашими, прежде всего, европейскими партнерами. Но делаем упор сейчас на те страны и парламенты, которые готовы на взаимовыгодной основе сотрудничать с Национальным собранием Республики Беларусь. Поэтому, конечно, очень много сейчас контактов со странами дальней дуги - Латинская Америка, Африка, Азия".

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В рамках Совета также говорили о практике работы депутатов в округах - это их ждет на следующей неделе. К каждой встрече с гражданами в различных форматах нужно тщательно готовиться и обсуждать тему, которая стала уже третьей на Совете, - это создание более благоприятных условий на селе, чтобы жители активно приезжали в агрогородки, деревни, оставались там и так делали вклад в ее развитие.

Дальше работа депутатов перетекает в Овальный зал. На повестке сегодня два вопроса, но от этого они не менее важны. Первый - это международная ратификация договора вместе со странами ШОС о противодействии вызовам и угрозам.