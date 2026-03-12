В преддверии Дня Конституции в Минске вручили первые паспорта юным белорусам

В преддверии Дня Конституции в Министерстве образования молодежи вручили первые паспорта. В рамках акции "Мы - граждане Беларуси!" торжественные мероприятия продолжаются по всей стране.

Главные герои в зале - юноши и девушки из Минска и центрального региона. Те, кто уже успели заявить о себе: они покоряют олимпиадные вершины, поднимаются на пьедесталы спортивных арен, участвуют в пионерских инициативах. И сегодня ребята стали чуть ближе к взрослой жизни - получили первые паспорта. Также среди подарков: главный закон страны, флаг и карта Беларуси.

"Паспорт - это, как по мне, важный документ. Как говорят, дневник - это наше лицо, паспорт - это тоже наше лицо. Я участвую в спортивных соревнованиях по плаванию. Два года подряд призовые места. В моей стране мне нравится то, что есть места, где можно прогуляться. Очень красивые места. Чистая страна у нас", - отметила учащаяся СШ № 224 Минска Дарья Петрукович.

"Я участник такого важного мероприятия, как "Пост № 1" - это дань погибшим в годы Великой Отечественной войны. У меня все родственники - прабабушки, прадеды - воевали, и я на самом деле, даже из их рассказов понимаю, как все это страшно. Люди, которых мы даже не знаем, умирали ради того, чтобы мы сейчас стояли над мирным небом. На самом деле, белорусы отличаются своей любовью к стране, патриотизмом, отзывчивостью, добротой", - поделился учащийся СШ № 83 Минска Кирилл Шумкин.

