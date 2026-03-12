В преддверии Дня Конституции юные белорусы получают свои первые паспорта

Всю эту неделю в стране проходит республиканская акция "Мы - граждане Беларуси!". Уже более 20 лет в преддверии Дня Конституции талантливым юным белорусам в торжественной обстановке вручают паспорта.

"Я несу Вахту Памяти на Посту № 1. Это дань погибшим в годы Великой Отечественной войны. У меня прабабушки, прадед воевали. И несмотря на то, что я был маленький, я помню их рассказы и понимаю, как страшна война", - поделился учащийся СШ № 83 г. Минска Кирилл Шумкин.

"Говорят, что дневник - это наше лицо, паспорт - это тоже наше лицо. Я участвую в спортивных соревнованиях по плаванию, занимала призовые места в республике", - рассказала учащаяся СШ № 224 г. Минска Дарья Петрукович.

В преддверии Дня Конституции эти молодые люди открывают новую страницу жизни. Свои первые паспорта они получили из рук министра образования Андрея Иванца, а также символический подарок: Основной закон страны и спилс-карту Беларуси.

Торжественное вручение паспортов в Палате представителей

В зале Палаты представителей тоже собрались ребята, которые уже успели заявить о себе: они покоряют олимпиадные вершины, поднимаются на пьедесталы спортивных арен, участвуют в пионерских инициативах.

"Это одно из самых важных событий в моей жизни. Очень приятно, что уделяют внимание детям. Я участвую во многих олимпиадах. Участвовал недавно в конкурсе "100 идей для Беларуси". Мы представляли наш проект "Прысмакі на густ усялякі": здоровое питание по старобелорусским рецептам. Также я увлекаюсь математикой и физикой",- рассказал учащийся СШ № 9 г. Орши Михаил Чернышев.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Проведение таких встреч стало доброй парламентской традицией. Я вам скажу, что это ваш первый такой серьезный документ, своеобразная путевка в жизнь, которая дает не только права, но и накладывает серьезные обязанности перед страной".

Дети работников прокуратуры получили паспорта

В Минской городской ратуше главный документ ребятам вручил генпрокурор Беларуси. Паспорта получили 28 школьников: дети работников прокуратуры из разных регионов страны. Обращаясь к участникам церемонии, Дмитрий Гора подчеркнул: получение паспорта - важный этап в жизни каждого молодого человека.

Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:

"Когда я вручал паспорта, я видел глаза ребят, я видел, как они волновались, как они переживали. Я уверен, что они запомнят этот день на всю жизнь. И запомнят, что это было в канун Дня Конституции, в канун праздника нашего Основного закона, который устанавливает все наши традиционные ценности, основу независимости нашего государства, основу истории. И это все у ребят останется в голове".

Вручение первого паспорта юным патриотам

Закон силен только тогда, когда за ним стоит народ, готовый его защищать, заметил министр внутренних дел страны Иван Кубраков перед вручением паспортов юным патриотам. Для получения официального документа в милицейский главк приехали 29 мальчишек и девчонок со всей страны: воспитанники военно-патриотических клубов, сыновья и дочери правоохранителей и лицеисты МВД. Это их первый паспорт, и потому день особенно волнительный, в том числе и для родителей.

Учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси Алексей Григорьев признался, что ему очень волнительно получать свой первый паспорт. Юноша воспринимает это как наставление на свой дальнейший путь в жизни.

Иван Бадун, первый замначальника Докшицкого РОВД:

"Стараюсь воспитывать, прежде всего, на своем примере. Все государственные праздники дочь знает и вместе с семьей отмечает".

"Я очень люблю свою страну и горжусь ей. И мне было очень приятно получать паспорт в таком месте. И я очень люблю своих родителей", - сказала дочь Ивана Бадуна.