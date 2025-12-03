3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В "Раубичах" открыли первую трассу сезона протяженностью 600 м
"Раубичи" готовы принимать гостей. Еще на прошлой неделе на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта была подготовлена первая трасса. Ее протяженность пока небольшая - 600 м, но и снег использовался прошлогодний.
В 2025 году пока небесная канцелярия не позволяет совершать заготовки. Также нет возможности использовать снегогенераторы - среднесуточная температура довольно высокая для декабря.
Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":
"Погода с каждым годом все жестче испытывает нас. Из хранилища достали прошлогодний снег, реверсом где-то 600 м трассы получается. Пока прогнозы неутешительные. На эту неделю на четверг прогнозируется плюс 6. Очень жестко. Обычно к этому времени где-то 1200-1500 м было, в 2025 году получилось только 600 м сделать".
Традиционно в "Раубичах" пройдут республиканские соревнования в середине февраля - "Снежный снайпер" - турнир по биатлону среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба.