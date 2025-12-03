В "Раубичах" открыли первую трассу сезона протяженностью 600 м

"Раубичи" готовы принимать гостей. Еще на прошлой неделе на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта была подготовлена первая трасса. Ее протяженность пока небольшая - 600 м, но и снег использовался прошлогодний.

В 2025 году пока небесная канцелярия не позволяет совершать заготовки. Также нет возможности использовать снегогенераторы - среднесуточная температура довольно высокая для декабря.

Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"Погода с каждым годом все жестче испытывает нас. Из хранилища достали прошлогодний снег, реверсом где-то 600 м трассы получается. Пока прогнозы неутешительные. На эту неделю на четверг прогнозируется плюс 6. Очень жестко. Обычно к этому времени где-то 1200-1500 м было, в 2025 году получилось только 600 м сделать".

Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29b4211b-85dc-4e8e-ab3c-ad73169cd5b3/conversions/18274050-d4ef-4298-97e3-effc9cdb58ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29b4211b-85dc-4e8e-ab3c-ad73169cd5b3/conversions/18274050-d4ef-4298-97e3-effc9cdb58ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29b4211b-85dc-4e8e-ab3c-ad73169cd5b3/conversions/18274050-d4ef-4298-97e3-effc9cdb58ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29b4211b-85dc-4e8e-ab3c-ad73169cd5b3/conversions/18274050-d4ef-4298-97e3-effc9cdb58ee-xl-___webp_1920.webp 1920w