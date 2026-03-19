В школах Беларуси с нового учебного года стартует проект по профилактике буллинга

Министерство образования готовится запустить в новом учебном году широкомасштабный проект. Он направлен на создание здорового психологического климата в коллективах и защиту детей от травли. Важная задача - научить школьников решать споры через конструктивный диалог. В конфликтных ситуациях на помощь всегда готовы прийти родители, психологи, социальные педагоги и администрация учебных заведений.

"Сам проект включает в себя не только информирование, не только информационные материалы, которые будут доноситься как членами Белорусского республиканского союза молодежи, так и психологами, педагогами, которые знают эту тему, владеют этой темой. Разработаны плакаты, информационные материалы, памятки, маленькие видеоролики, которые рассказывают о проблеме. Дети по итогам прохождения этого обучения будут проходить тесты, где тоже покажут свою осведомленность в этой проблеме. Но самое главное для нас, это чтобы проект принес не просто информированность, а принес четко сформированное представление, что этого не должно быть среди сверстников".