В Смолевичах возводят жилой квартал, автовокзал, детский сад и две школы
Учиться, работать и жить с комфортом. Фокус - на социальную инфраструктуру в поселках, агрогородках, райцентрах и спутниках Минска. Стремительно развиваются Смолевичи. Здесь возводят жилой квартал, автовокзал, детский сад и две школы.
Строительно-монтажные работы на объекте будущего учреждения образования выполнены на 65 %. Арт-геометрия на фасаде нового дома знаний - отсылка к творчеству авангардиста Казимира Малевича. Архитекторы успешно справились со сложным рельефом местности. Идут работы по благоустройству и внутренней отделке.
Школьный стадион готов. Мультиспортивный комплекс представлен несколькими локациями. Есть свое поле с газоном для занятий футболом, также беговые дорожки, особое внимание безопасности - предусмотрен городок с мини-улицами и знаками для изучения правил дорожного движения.