В Смолевичах возводят жилой квартал, автовокзал, детский сад и две школы

Учиться, работать и жить с комфортом. Фокус - на социальную инфраструктуру в поселках, агрогородках, райцентрах и спутниках Минска. Стремительно развиваются Смолевичи. Здесь возводят жилой квартал, автовокзал, детский сад и две школы.



Строительно-монтажные работы на объекте будущего учреждения образования выполнены на 65 %. Арт-геометрия на фасаде нового дома знаний - отсылка к творчеству авангардиста Казимира Малевича. Архитекторы успешно справились со сложным рельефом местности. Идут работы по благоустройству и внутренней отделке.