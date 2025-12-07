В свой профессиональный праздник юристы рассказали, что любят и чем гордятся в работе

В первое воскресенье декабря в Беларуси отмечается День юриста. Это больше чем профессиональный праздник. Это признание той роли, которую право и его служители играют в жизни каждого гражданина нашей страны.

За первые 8 месяцев этого года по всей стране было проведено более 35 тыс. мероприятий по правовому воспитанию белорусов. Но право - это не только внушительные цифры.

Там, где право работает эффективно, растет и экономика - масштабная реформа предпринимательства позволила существенно увеличить число субъектов малого и среднего бизнеса.

Правила. Они везде. В спорте - чтобы была честная игра. В медицине - чтобы был точный диагноз. А в жизни общества? Здесь тоже нужны точные, понятные и справедливые правила. Ими руководствуются, их уважают. Это наше право. А его создатели, хранители и толкователи 7 декабря отмечают профессиональный праздник.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Белорусский юрист, в первую очередь, это гражданин с большой буквы. Это человек, который неравнодушен к происходящим процессам, человек, который вкладывает себя, свою жизненную энергию и силы в развитие и совершенствование правового регулирования, в защиту прав и законных интересов гражданина, в содействие развитию субъектов хозяйственных и, конечно, в защиту государственных и общественных интересов".

Профессиональные династии - это живая связь времен и гарантия того, что опыт и честь профессии передаются как самая ценная реликвия. Династия Подлесских в системе органов Минюста - одна из самых известных. Старший из них, Николай Петрович Подлесский, более 23 лет возглавлял управление юстиции Минского горисполкома. С 2003 года - на заслуженном отдыхе, но его дело в сфере юриспруденции продолжают три дочери и две племянницы.

Илона Дементьева, главный специалист Дворца гражданских обрядов ГУЮ Мингорисполкома:

"Я больше искала профессию, которая будет немножко связана с творчеством. И я такую профессию нашла. 15 лет я счастлива работать в органах ЗАГСа Республики Беларусь. Я считаю, что это самая прекрасная и замечательная профессия. Да, но самая любимая моя работа - это во Дворце гражданских обрядов, который у меня последние 8 лет. Я просто счастлива создавать семьи, видеть каждый день любовь, счастье и радость".

"Адвокат - это человек уверенный, это человек мыслящий, это человек, готовый защищать всегда всех. Мне очень нравится моя работа, поскольку мы помогаем гражданам получать необходимую квалифицированную юридическую помощь, а для этого создаем для адвокатов все условия, чтобы им спокойно и успешно работалось в Беларуси", - считает начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Беларуси Диана Подлесская.

Словом года 2025-го стала "тревожность". С открытием Апелляционного экономического суда у белорусских бизнесменов теперь для тревоги нет причин - ведь в Беларуси на этой неделе завершился почти 5-летний цикл судебной реформы. За процессом создания новой судебной инстанции лично следил Президент.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Поручение было очень жесткое. Поручение было под постоянным контролем главы государства. Администрация Президента контролировала ход исполнения. Мы лично выезжали сюда вместе с представителями Верховного суда и со строителями контролировали ход работы для того, чтобы исполнить поручение главы государства - в срок вести здание, чтобы с 1 января начался в полной мере процесс".

"Прописали процедуру, которая максимально позволит избежать всех бюрократических проволочек, всех недопониманий и неудобств при подаче такой жалобы. Во-первых, жалоба подается в суд, вынесший решение. Суд формирует материалы и направляет уже в вышестоящую инстанцию. Если при подаче жалобы были какие-то недостатки, то уже при подаче этой жалобы, уже суд, вынесший решение, может указать на эти недостатки, может предоставить сторонам возможность исправить недостатки на месте и после этого направить к нам дело", - пояснил зампредседателя Верховного суда Беларуси Юрий Кобец.

Теперь же в Апелляционном экономическом суде будет возможность не только обжаловать решение первой инстанции, но и даже примириться на последней стадии. Причем сделать это могут даже адвокаты сторон. Закон пусть и суров, но гибок и отвечает запросам общества.

Современному белорусскому юристу мало знать законы вчерашнего и сегодняшнего дня. Нужно заглядывать в день завтрашний.

Плох тот юрист, что не держит руку на пульсе. А сможет ли заменить юриста искусственный интеллект? Вопрос не правовой, скорее этический. Спросили у эксперта.

Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда Беларуси:

"Вряд ли когда-нибудь даже самый умный искусственный интеллект с этой задачей сможет достойно справиться. И в этом плане наше правосудие всегда было, есть и останется правосудием с человеческим лицом".

Год благоустройства - это и про наведение порядка в правовой сфере. После проведения ревизии законодательства в Беларуси существенно сократилось число нормативных правовых актов местного уровня. Самый лучший закон тот, который исходит из обычаев и принимается народом. За настоящим народным нормотворчеством сможем посмотреть уже 18 декабря на заседании ВНС.

Валерий Мицкевич, начальник Секретариата Всебелорусского народного собрания, председатель Республиканского союза юристов:

"На уровне идей закон, который инициируется народом, бывает очень часто пронизан мудростью, правильными идеями. Но, конечно когда народ его в большом количестве обсуждает, формирует, я бы сказал так, он, конечно, нуждается в шлифовке уже юристами".

"Важно, что в центре всех решений Всебелорусского народного собрания неизменно находится право человека на достойную жизнь", - подчеркнула зампредседателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович.

Светлана Любецкая, судья Конституционного суда Беларуси:

"Каждое государство ищет точку равновесия, точку баланса во взаимодействии с обществом. Наша страна предложила такой, я не побоюсь этого слова, уникальный, особый механизм взаимодействия. Он руководствуется задачами консолидировать общество, обеспечить единство в реализации целей и задач общества и направлен на процветание нашего государства, как то указано в преамбуле Конституции".