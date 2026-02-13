3.72 BYN
В Свято-Елисаветинском монастыре 13 февраля начнется духовно-просветительский форум "Златоуст"
Автор:Редакция news.by
13 февраля в Свято-Елисаветинском монастыре стартует духовно-просветительский форум "Златоуст", который проходит во второй раз.
На повестке - нравственное воспитание детей и молодежи.
В 2026 году форум соберет свыше 500 человек, в их числе педагоги, психологи, родители и представители Православной церкви.
В программе - конференции, экскурсии по монастырю, для преподавателей - практические секции и тренинги. На второй день форума, 14 февраля, вход на мероприятия будет свободным.