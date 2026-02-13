В Свято-Елисаветинском монастыре 13 февраля начнется духовно-просветительский форум "Златоуст"

13 февраля в Свято-Елисаветинском монастыре стартует духовно-просветительский форум "Златоуст", который проходит во второй раз.

На повестке - нравственное воспитание детей и молодежи.

В 2026 году форум соберет свыше 500 человек, в их числе педагоги, психологи, родители и представители Православной церкви.