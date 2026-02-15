3.72 BYN
В Витебске к мемориалу "Боль" несут живые цветы: на гранитных плитах 160 фамилий
На гранитных плитах - 160 фамилий. Это солдаты и офицеры, которые ценой жизни выполнили интернациональный долг. Каждый год 15 февраля сюда приходят воины-афганцы и их семьи.
Через Афганистан прошли военнослужащие 103-й воздушно-десантной дивизии и летчики 339-го военно-транспортного авиаполка. Имена погибших уроженцев северного региона увековечены на мемориале "Боль". Он расположен в южной части Витебска на пересечении улиц воинов-интернационалистов и героя Советского Союза Валерия Чкалова.
Митинг-реквием объединил сотни жителей Витебска. Вдоль аллеи, которая ведет к мемориалу, выстроились кадеты. В их руках черно-белые фотографии тех, кто ценой жизни защищал мир вдалеке от Родины.
Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
"Были очень резкие климатические условия. С кем я ни беседовал из наших ребят, прежде всего, что вспоминается, это взаимоподдержка, дружба".
На гранитных плитах рядом с фамилиями погибших в Афганистане - красные гвоздики. Сегодня их несут с самого утра. На протяжении всей недели в Витебской области проходили встречи с воинами-интернационалистами. Они взяли на себя обязательство - воспитать патриотов.
Иван Акулинский, ветеран боевых действий в Афганистане:
"Я рад, что мои сослуживцы, с которыми я нес службу, выполнял интернациональный долг, здоровы. Я благодарен Родине, что я жив и свой долг выполнил. Помогаю молодежи стать на верный путь, быть патриотами".
Игорь Федоров, ветеран боевых действий в Афганистане:
"В Афганистане был командиром взвода. Сегодня самый главный наш памятный день. Сложная была служба, потеряли мы там наших друзей".
Тысячи предметов, связанных с Афганистаном, хранятся в Витебском городском музее воинов-интернационалистов. Его открыли 30 лет назад по инициативе ветеранов боевых действий. Экспозиция рассказывает и о большой гуманитарной миссии Советского Союза по строительству социальных объектов в Афганистане.
Дмитрий Якубенко, главный хранитель фондов Витебского городского музея воинов-интернационалистов: "В том числе был построен тоннель через перевал Саланг. Построен на высоте 3878 метров над уровнем моря. Это чудо советской инженерии. Также проводили совместные субботники, как можно увидеть на этой фотографии".
Именами тех, кто прошел Афганистан, на севере страны названы улицы и школы. Сейчас в Витебской области проживают более трех с половиной тысяч воинов-интернационалистов.