В Витебске к мемориалу "Боль" несут живые цветы: на гранитных плитах 160 фамилий

На гранитных плитах - 160 фамилий. Это солдаты и офицеры, которые ценой жизни выполнили интернациональный долг. Каждый год 15 февраля сюда приходят воины-афганцы и их семьи.

Через Афганистан прошли военнослужащие 103-й воздушно-десантной дивизии и летчики 339-го военно-транспортного авиаполка. Имена погибших уроженцев северного региона увековечены на мемориале "Боль". Он расположен в южной части Витебска на пересечении улиц воинов-интернационалистов и героя Советского Союза Валерия Чкалова.



Митинг-реквием объединил сотни жителей Витебска. Вдоль аллеи, которая ведет к мемориалу, выстроились кадеты. В их руках черно-белые фотографии тех, кто ценой жизни защищал мир вдалеке от Родины.

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

"Были очень резкие климатические условия. С кем я ни беседовал из наших ребят, прежде всего, что вспоминается, это взаимоподдержка, дружба".

На гранитных плитах рядом с фамилиями погибших в Афганистане - красные гвоздики. Сегодня их несут с самого утра. На протяжении всей недели в Витебской области проходили встречи с воинами-интернационалистами. Они взяли на себя обязательство - воспитать патриотов.

Иван Акулинский, ветеран боевых действий в Афганистане

Иван Акулинский, ветеран боевых действий в Афганистане:

"Я рад, что мои сослуживцы, с которыми я нес службу, выполнял интернациональный долг, здоровы. Я благодарен Родине, что я жив и свой долг выполнил. Помогаю молодежи стать на верный путь, быть патриотами".



Игорь Федоров, ветеран боевых действий в Афганистане:

"В Афганистане был командиром взвода. Сегодня самый главный наш памятный день. Сложная была служба, потеряли мы там наших друзей".

Тысячи предметов, связанных с Афганистаном, хранятся в Витебском городском музее воинов-интернационалистов. Его открыли 30 лет назад по инициативе ветеранов боевых действий. Экспозиция рассказывает и о большой гуманитарной миссии Советского Союза по строительству социальных объектов в Афганистане.

Дмитрий Якубенко, главный хранитель фондов Витебского городского музея воинов-интернационалистов: "В том числе был построен тоннель через перевал Саланг. Построен на высоте 3878 метров над уровнем моря. Это чудо советской инженерии. Также проводили совместные субботники, как можно увидеть на этой фотографии".