В Витебске вручили подарки от Президента Беларуси мамам новогодних первенцев

На севере Беларуси - в Витебском областном клиническом роддоме - в первую минуту 2026 года на свет появилась маленькая Виолетта. Девочка стала шестым ребенком в семье Атрашкевич из Сенненского района. Подарок от Президента Беларуси многодетной маме передал председатель областного Совета депутатов.

Подарок от главы государства получила и Елизавета Гончарова. В новогоднюю ночь она стала мамой впервые. Маленькая Владислава появилась на свет в Витебском городском роддоме № 2.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

"Эти женщины являются хорошим примером для всех остальных, потому что самое большое счастье в жизни любой семьи - это появление детей. Это волнующий и трогательный момент. В этом и есть наши духовные и национальные скрепы и наше счастье".