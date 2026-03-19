В Витебском зоопарке проснулись две медведицы
В Витебском зоопарке проснулись медведицы Глаша и Дуняша. Лесные обитатели несколько лет назад попали сюда из дикой природы.
Ослабевшие за время зимней спячки животные пробуждение начали с осторожных движений. Чтобы медведи поскорее набрались сил, специалисты зоопарка подготовили питательный весенний рацион. В меню - вареное мясо и рыба, фрукты, овощи и орехи.
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
"Зима - это снег, зима - это холод и кормовой базы, конечно, нет. Поэтому природа сделала так, что они впадают в спячку. Что касается зоопарка - круглый год и стол, и дом. Поэтому для них не принципиальна спячка. Они себя чувствуют комфортно и в спячке, и когда не спят, причем на характере это никак не отражается. У нас есть третий медвежонок. Он очень большой. Он в отличие от девочек вообще не спал зимой. Даже когда морозы были минус 10, он плавал в бассейне".
Теплый март пробудил всех обитателей Витебского зоопарка. Встречают весну здесь около 60 видов животных.