В ВС Беларуси проходит второй этап проверки боеготовности
В Вооруженных Силах сейчас проходит второй этап мониторинга боевой и мобилизационной готовности по плану Министерства обороны с призывом военнообязанных на сборы.
Военкоматы в этот период отрабатывают целый комплекс задач, критически важных для обеспечения обороноспособности страны: оперативность оповещения и мобилизации, обновление и уточнение учетных данных, организация транспортировки и размещения личного состава, взаимодействие с гражданскими структурами.
Юрий Гантиевский, замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси:
"Основания, по которым военнообязанные могут быть освобождены от прохождения военных сборов, определены в статье 71 Закона Республики Беларусь "О воинской обязанности и воинской службе", а также в статье 17 Закона Республики Беларусь "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В статье 71 Закона Республики Беларусь "О воинской обязанности и воинской службе" в отдельных случаях при наличии уважительных причин и подтверждающих документов военным комиссарам районов, городов предоставляется право освобождать военнообязанных от прохождения военных сборов по иным причинам. Например: несовершеннолетний ребенок, катаясь на горке, сломал руку. Его мать в это время находится в командировке. Отец, военнообязанный, получает повестку для прибытия на военные сборы. Представив все подтверждающие документы, военным комиссаром было принято решение освободить этого военнообязанного от прохождения военных сборов".
По закону о мобилизации и мобилизационной подготовке срок продолжительности сборов может составлять до 60 суток.