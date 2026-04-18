В Жировичах трудовой десант благоустраивал пустующие земли и высаживал лес
18 апреля тысячи участников по всей Гродненщине присоединились к субботнику. Особое внимание было уделено благоустройству духовных мест.
Трудовой десант высадился и в агрогородке Жировичи. Здесь благоустраивали пустующие земли и высаживали лес. Под эти работы отведено более 2 гектаров.
Территория немаленькая. Ее уже очистили от ветхих построек. Теперь здесь будут подрастать молодые березы. А еще участники субботника высадили сосну и ель.
Илья Хилько, главный лесничий Слонимского лесхоза: "Будет высажено порядка 10 тыс. растений, что необходимо по законодательству для восстановления леса".
По словам специалиста, от момента, когда дерево берут в питомнике, до момента, когда в лесу приятно будет находиться и гулять, пройдет порядка 10-15 лет.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"На месте тех сараев, которые не один субботник сносили, будут расти деревья. Лесниками вычищена вся корневая система, остатки фундаментов вычищены, подготовлены борозды под посадку леса. И сегодня завершающий этап - сделаем посадку молодого леса".
Жировичи известны далеко за пределами Беларуси благодаря Свято-Успенскому монастырю - духовной святыне, куда ежегодно приезжают тысячи паломников. Стоит задача - навести порядок не только в центре, но и в каждом уголке агрогородка.
Владимир Емелин, директор ОАО "Слонимский водоканал":
"Разработан большой проект реконструкции водопроводных и канализационных сетей. Сейчас проводятся работы, планируем завершить их до 1 мая. Жители агрогородка будут обеспечены качественной питьевой водой".
Параллельно работы ведутся и в самом агрогородке. Здесь благоустраиваются улицы, обновляются коммуникации, ремонтируются социальные объекты. Благоустройство Жировичей продолжится. Все работы планируют завершить к 9 мая.