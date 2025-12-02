Вадим Елфимов: Конечный результат любой социально-экономической программы - это человек

"Социально-экономическое развитие вбирает в себя не только экономику. Президент говорит, что будет у нас экономика - будет все остальное. Я хочу акцентировать внимание как раз на "всем остальном". То, что в экономике дела идут хорошо, в этом нисколько не сомневаюсь. Планы хорошо проработаны, выдвинуты нашим Совмином, поддержаны, отфильтрованы нашим Президентом. В сфере идеологии тоже нет никаких вопросов. Но самое главное, что конечный результат любой социально-экономической программы - это человек. Вот этот самый социум, о котором мы так немножечко по-научному сейчас рассуждаем. Вот меня интересуют люди. Какой результат они получат не только в материальном отношении, но и в социально-психологическом, в идейном смысле", - заявил завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси Вадим Елфимов.