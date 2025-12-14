3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Вадим Елфимов: ВНС - это прямая демократия
Автор:Редакция news.by
Принятые на ВНС решения формируют политический облик современной Беларуси. Эксперты отмечают: это прямая демократия, когда решение принимает народ.
Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:
"Будет серьезный разговор по обсуждению Программы социально-экономического развития Беларуси. Документ уже хорошо подготовлен и отшлифован, но депутаты внесут какие-то свои правки, потому, собственно, это собрание и делается. Это важно, потому что ВНС - прямая демократия, когда народ напрямую что-либо решает. Это важно и для власти, потому что она получает морально-нравственную поддержку в своем курсе, который заглядывает далеко в будущее".