Вадим Грачев назвал интернет-платформу "Народная пятилетка" существенным интсрументом сбора мнений

Уникальность белорусской политической системы заключается в том, что представители профсоюзов, конструктивно настроенных общественных объединений и политических партий имеют возможность напрямую участвовать в работе высшего конституционного органа - Всебелорусского народного собрания, отметил зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.

"Сегодня наши делегаты Всебелорусского народного собрания, избранные от Федерации профсоюзов Беларуси, четко настроены на работу в рамках второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Мы принимали участие в обсуждении проекта программы социально-экономического развития нашей страны на следующую пятилетку. Более того, председатели Федерации профсоюзов Беларуси, как и представители отдельных отраслевых профсоюзов, были включены в рабочую группу по доработке этого документа. И мы имели возможность, обобщив мнения людей и мнения трудовых коллективов, внести свои предложения и высказать мнение", - подчеркнул Вадим Грачев.

Стратегическая программа развития, по словам эксперта, носит выраженную социальную направленность: "Программа социально-экономического развития - это, безусловно, стратегический документ. И самое главное в этом документе то, что он направлен на повышение качества жизни наших людей, на устойчивую работу национальной экономики".

"Сегодня для нас критически важно, что такие ключевые моменты, в том числе с учетом наших предложений, как рост доходов населения, сбалансированность рынка труда, уменьшение безработицы, включены в эту программу", - отметил зампредседателя Федерации профсоюзов.

Для обобщения мнений граждан была создана специальная онлайн-платформа. "Одним из существенных инструментов сбора мнений наших людей является интернет-платформа "Народная пятилетка". Многие вещи из тех, о которых говорят наши люди посредством участия в работе этой онлайн-платформы, потом реализуются в тех или иных проектах нормативных правовых документов", - подчеркнул Вадим Грачев.