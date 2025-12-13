Важно, что внутри: как правильно выбрать безопасный для здоровья сладкий подарок

До самой волшебной ночи в году осталось совсем немного. Праздник приближается, а вместе с ним - поиск новогодних подарков. Как выбрать качественный сладкий презент?

Выбор сладкого новогоднего подарка - не только вопрос вкуса, но безопасности и здоровья. Прежде чем пищевая продукция попадает на полки магазинов, товары проходят строгую проверку на качество.

Алла Бондарук, завлабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "Основные показатели, которые привлекают особое внимание при исследовании, это наличие консервантов в пищевой продукции - сорбиновой и бензойной кислоты. Очень важный показатель для кондитерской продукции - наличие пищевых добавок в кондитерке, потому что довольно часто производитель добавляет синтетические красители. Если продукция имеет яркий красный, красно-желтый цвет, то, как правило, там будет очень высокое содержание синтетических красителей. Мы обнаруживаем эти красители. Содержание красителей разрешено, допускается, но существуют регламенты их применения, и они должны быть соблюдены".

Под особым контролем находится упаковка и маркировка товара. На поверхности коробки не допускаются трещины, разрывы. Маркировка должна содержать информацию о весе, составе и производителе подарка, а также о дате изготовления и сроке годности.

Диана Лаврисюк, завотделением гигиены детей и подростков отдела гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Диана Лаврисюк, завотделением гигиены детей и подростков отдела гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "Не рекомендуется наполнять подарки карамелью, в том числе леденцовой. Также кондитерскими изделиями, в составе которых находится алкоголь, натуральный кофе, и скоропортящимися кондитерскими изделиями. Хорошим вариантом для наполнения детского подарка будут шоколад, молочный, темный, конфеты желейные, вафельные, с начинкой из суфле. Также пряники, печенье, пастила, мармелад, зефир. Разнообразить подарок можно орехами и сухофруктами маленькой расфасовки".

И хотя маркетплейс и интернет-магазины - уже неотъемлемая часть жизни, специалисты рекомендуют покупать подарки в крупных торговых сетях или в специализированных магазинах.