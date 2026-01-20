Верность долгу сквозь века: инженерные войска Беларуси отмечают 325-летие

21 января исполняется 325 лет инженерным войскам. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси, отметив их значительный вклад в обеспечение военной безопасности государства.

Свою историю инженерные войска ведут со времен Петра I, когда в Москве была создана "Школа пушечного или пушкарского приказа". В ней готовили военных инженеров и офицеров артиллерии. За более чем трехвековую историю войска прошли сложный боевой путь, который увенчан воинской доблестью и ратным мужеством.

Выполняемые задачи разнообразны: инженерная разведка, наведение мостов и переправ, разминирование и утилизация мин и снарядов, сооружение инженерных заграждений и рвов, минных полей, взрывные работы и многое другое.

Только в 2025 году инженеры-саперы очистили более 600 га местности на территории Беларуси, обезврежено более 20 тыс. взрывоопасных предметов.

Виктор Вырвинский, начальник инженерных войск, начальник управления инженерных войск Генштаба ВС Беларуси:

"Инженерно-дорожными подразделениями, совместно с понтонно-мостовыми, было оборудовано и содержалось порядка 70 км путей движения и маневра, а также порядка 20 переправ и различного рода мостовых переходов. Подразделение полевого водоснабжения в этом году опробовало работу новых реагентов и доказало эффективность полевых пунктов водоснабжения. Что касается помощи населению, она идет практически непрерывно ежегодно после проведения разведки, очистки, разминирования, мы передаем местным органам власти земли, которые возвращаются в сельхозоборот. Также мы оказываем помощь по сносу неиспользуемых зданий взрывным способом. В 2026 году, кстати, было более 40 таких случаев. Мы оказываем помощь по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".