Видимость в 100 м: плотный туман окутал Беларусь, на дорогах гололедица
Плотный туман окутал Беларусь, видимость на дорогах - 100-500 м. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными. На дорогах - гололедица. Днем по стране ожидаются дождь, мокрый снег, по северу местами синоптики предупреждают о налипании мокрого снега.
В Минске в связи с обрывом контактных сетей на пересечении проспекта Пушкина и улицы Ольшевского затруднено движение транспорта. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ и аварийная служба. ГАИ просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Из-за повреждений контактной сети на девяти участках остановились более 20 маршрутов троллейбусов. Самый сложный участок - проспект Дзержинского, там движение парализовано почти на полтора часа. В Малиновке не ходил почти час электробус № 103.
Запущен временный автобус № 946 "Зеленый Луг-6 - площадь Богушевича". Также сообщается, что на некоторых улицах Минска не работают светофоры.