VIII Международный форум молодых управленцев в Минске объединил около 500 человек
В Минске прошел VIII Международный форум молодых управленцев. Площадка объединила около 500 студентов, магистрантов и экспертов из Беларуси, России, Китая и стран СНГ.
Участники выступили с научными докладами и обсудили современные подходы к развитию госуправления. Практическую часть программы составили деловые игры и тренинги. Будущие управленцы смогли освоить навыки тайм-менеджмента и организации управленческих процессов.
Екатерина Поздяйкина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Современный белорусский лидер - это обязательно профессионал, это обязательно патриот своей страны. Быть лидером - значит уже сегодня, здесь и сейчас, ежечасно и ежедневно вести за собой людей. Этому нужно учиться, нужно впитывать как губка все самое лучшее как в студенческие годы, так и на своих рабочих местах".
Также в рамках форума Академия управления и Гомельский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Документ откроет новые возможности для подготовки будущих специалистов и развития научного и образовательного потенциалов.