Виктор Хренин: Президенту представлен детальный доклад о текущем состоянии дел в Вооруженных Силах
Президенту Беларуси Александру Лукашенко представлен детальный доклад о текущем состоянии дел в Вооруженных Силах. Ключевыми темами стали размещение нового ракетного комплекса "Орешник" и дальнейшие планы по модернизации отечественных систем, в том числе комплекса "Полонез". Об этом рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин в проекте "Президентская среда".
"Глава государства постоянно держит руку на пульсе о состоянии дел. Один из вопросов, который был доложен - как прошло размещение ракетного комплекса "Орешник" и как идет его заступление на боевое дежурство", - заявил Виктор Хренин. По его словам, Президент был "проинформирован детально по всем вопросам", включая аспекты военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.
Особое внимание в ходе доклада уделено развитию отечественного ракетостроения. "Главе государства было доложено, что с 1 декабря в Вооруженных Силах начался новый учебный год. И новый учебный год ракетчики начали с пусков нашего модернизированного комплекса "Полонез-М", пуская ракеты с увеличенными дальностью и точностью. Глава государства был проинформирован, как прошли пуски. Подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации", - сообщил министр.
В рамках обсуждения этого вопроса Александр Лукашенко поинтересовался перспективами модернизации данного отечественного комплекса. По словам Виктора Хренина, речь в том числе идет о совместных разработках с Российской Федерацией ракет еще более увеличенной дальности.
"Детально было доложено, что мы заинтересованы. Конечно, этот вид вооружения нам нужен. И совместно с нашим ГВПК мы продолжим эту работу по разработке, модернизации нашего комплекса", - подчеркнул Виктор Хренин.
Кроме того, главе государства доложена информация о перспективах, сроках и объемах поставок в войска ЗРК "Бук", упоминавшегося Президентом на Всебелорусском народном собрании.