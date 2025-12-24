Виктор Хренин: Президенту представлен детальный доклад о текущем состоянии дел в Вооруженных Силах

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dfd763a-fe92-4ee6-89b6-8168292be795/conversions/75171c5a-6ab9-4823-bb72-13f5f7512a46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dfd763a-fe92-4ee6-89b6-8168292be795/conversions/75171c5a-6ab9-4823-bb72-13f5f7512a46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dfd763a-fe92-4ee6-89b6-8168292be795/conversions/75171c5a-6ab9-4823-bb72-13f5f7512a46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dfd763a-fe92-4ee6-89b6-8168292be795/conversions/75171c5a-6ab9-4823-bb72-13f5f7512a46-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представлен детальный доклад о текущем состоянии дел в Вооруженных Силах. Ключевыми темами стали размещение нового ракетного комплекса "Орешник" и дальнейшие планы по модернизации отечественных систем, в том числе комплекса "Полонез". Об этом рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин в проекте "Президентская среда".

"Глава государства постоянно держит руку на пульсе о состоянии дел. Один из вопросов, который был доложен - как прошло размещение ракетного комплекса "Орешник" и как идет его заступление на боевое дежурство", - заявил Виктор Хренин. По его словам, Президент был "проинформирован детально по всем вопросам", включая аспекты военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

Особое внимание в ходе доклада уделено развитию отечественного ракетостроения. "Главе государства было доложено, что с 1 декабря в Вооруженных Силах начался новый учебный год. И новый учебный год ракетчики начали с пусков нашего модернизированного комплекса "Полонез-М", пуская ракеты с увеличенными дальностью и точностью. Глава государства был проинформирован, как прошли пуски. Подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации", - сообщил министр.

В рамках обсуждения этого вопроса Александр Лукашенко поинтересовался перспективами модернизации данного отечественного комплекса. По словам Виктора Хренина, речь в том числе идет о совместных разработках с Российской Федерацией ракет еще более увеличенной дальности.

"Детально было доложено, что мы заинтересованы. Конечно, этот вид вооружения нам нужен. И совместно с нашим ГВПК мы продолжим эту работу по разработке, модернизации нашего комплекса", - подчеркнул Виктор Хренин.