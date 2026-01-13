3.70 BYN
Витебский зоопарк подготовился к холодам
В тепле и комфорте встречают январские морозы обитатели Витебского зоопарка. Готовиться к холодам начали еще с осени.
К каждому виду - индивидуальный подход, в зависимости от естественной среды обитания. Теплолюбивые животные зимуют в отапливаемых домиках. Вольеры и тех, кто к холодам привык, тоже утеплили.
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
"Мы каждый год готовимся, вне зависимости от того, какая будет - холодная или теплая - зима. На всякий случай мы всегда готовы к такой экстремально холодной зиме, как в этом году. Заготовили дрова, чтобы топить печки. У всех есть тепло. Медведи и еноты у нас спят сейчас. А животных, которые не боятся холода и находятся на улице, стараемся несколько раз в день поить теплой водой".
В зимний период меню для постояльцев зоопарка корректируют. Калорийность рациона повышают - порции увеличивают и обогащают витаминами. Прежде чем подать к столу, овощи и фрукты нагревают в теплой воде.