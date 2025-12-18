ВНС является важным фильтром для того, чтобы проверить Программу социально-экономического развития на 2026-2030 год на соответствие народным интересам. Таким мнением поделился в эфире "Первого информационного" политолог (Россия) Владимир Киреев.

"Также является еще сигналом расхождения документа (Программы социально-экономического развития) с интересами общества, ведь на нем народные представители не смогли бы ее одобрить", - выразил мнение политолог.

Он считает, что народные избранники выделили бы данные принципиальные и неприемлемые моменты. По его мнению, то, что этот документ проходит через фильтр, является важным показателем того, что общество едино. "Программа является коллективным документом, проектом стратегического развития страны, а не просто какой-то узкой элитарной концепцией, которая работает в интересах небольшого круга лиц - олигархов, чиновников или представителей силовых структур. В данном случае действительно утверждается народный характер документов", - отметил Владимир Киреев.