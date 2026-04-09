"Вместе за безопасный труд": Россия и Беларусь обмениваются опытом по охране труда

В преддверии Всемирного дня охраны труда Минск принимает масштабный белорусско-российский форум "Вместе за безопасный труд". Он объединяет порядка 100 участников из двух стран.

В центре внимания - анализ законодательств двух стран в сфере охраны труда, а также четкие механизмы взаимодействия профсоюзов, нанимателей и госорганов. Особенность форума - практикоориентированность: в программе предусмотрены выездные семинары на крупные отечественные предприятия. Там участников знакомят с реальной организацией условий труда и теми решениями, которые позволяют работать по принципу "нулевого травматизма".

"Профсоюзы Беларуси достигли очень хороших результатов по снижению уровня травматизма, заболеваемости, обеспечению безопасности на промышленных предприятиях", - отметил руководитель Департамента охраны труда и экологии, главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.